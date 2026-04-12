В Москве разработали обучаемую систему поиска для портала поставщиков

Прототип поиска с персонализированной сортировкой результатов для портала поставщиков создали участники хакатона Tender Hack в Москве. Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Второй в этом году ИТ-турнир собрал 103 участника в составе 28 команд из пяти городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Иннополиса. В их задачи входило создание прототипа обучаемого поиска, который поможет наиболее персонализированно ранжировать результаты для заказчиков и предпринимателей, основываясь на истории их закупок и взаимодействия с позициями каталога. Дополнительно участникам предстояло определить показатели для оценки точности и скорости работы поиска. Такое нововведение потенциально улучшит пользовательский опыт на платформе. Лучшие решения, предложенные участниками хакатона, могут быть внедрены на ресурсе», — отметил Кирилл Пуртов.
Всего в финал попали пять проектов. По итогам конкурса первое место заняла московская команда L4@CU. Участвовать в соревновании могли как начинающие специалисты и студенты, так и опытные профессионалы. Хакатон состоялся в рамках форума «Дни московской конкуренции», который проходит с 2019 года. Это мероприятие объединяет участников закупочных процессов, позволяя им обмениваться лучшими практиками, адаптировать их под реальные задачи города, а также находить потенциальных бизнес-партнеров и инвесторов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.