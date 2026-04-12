В нижегородских «Ласточках» начали тестировать посадку на поезд по биометрии

Жителям Нижегородской области стала доступна новая технология посадки в поезда — теперь подтвердить личность можно с помощью биометрии. Речь идет о скоростных поездах «Ласточка», где запущен сервис «Мигом». Он позволяет пассажирам проходить на посадку без предъявления паспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пока сервис работает в пилотном режиме и доступен на начальных станциях маршрутов Москва — Нижний Новгород, а также на направлениях до Костромы и Иванова. Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию — это можно сделать в банке или через выездную регистрацию, а затем дать согласие на обработку данных.
Проверка проходит прямо при посадке: проводник использует портативное устройство, которое сверяет данные пассажира. При этом у людей остается выбор — предъявить паспорт или воспользоваться биометрией.
Отмечается, что технология является частью платформы «Мигом», которая объединяет различные цифровые сервисы: от заселения в гостиницы до получения услуг в МФЦ и прохождения предполетных процедур без документов.