Минтруда сказало, кто из белорусов получит материальную помощь 1500 рублей

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало, кто из белорусов получит материальную помощь 1500 рублей.

В ведомстве обратили внимание на дату 11 апреля, которая является Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Указанный день был установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде.

По данным Минтруда, в стране проживает примерно 5000 бывших узников фашизма, которым оказывается поддержка со стороны государства.

«В 2026 году по решению правительства размер материальной помощи бывшим узникам фашизма составит 1500 рублей», — уточнили в ведомстве.

Выплаты указанной материальной помощи пройдут в период с 4 по 8 мая.