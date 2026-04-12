Минтруда сказало, кто из белорусов получит материальную помощь 1500 рублей

Министерство труда и социальной защиты сказало, кто из белорусов получит материальную помощь 1500 рублей.
В ведомстве обратили внимание на дату 11 апреля, которая является Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Указанный день был установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде.
По данным Минтруда, в стране проживает примерно 5000 бывших узников фашизма, которым оказывается поддержка со стороны государства.
«В 2026 году по решению правительства размер материальной помощи бывшим узникам фашизма составит 1500 рублей», — уточнили в ведомстве.
Выплаты указанной материальной помощи пройдут в период с 4 по 8 мая.