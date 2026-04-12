«Кубок Победы» завоёван в Волгограде: сборная России переиграла Беларусь — 31:25

На «Динамо Арене» завершился второй матч между женскими сборными России и Беларуси в рамках «Кубка Победы» — и он получился ярким и запоминающимся. После ничьей в первой встрече (27:27) обе команды жаждали взять реванш, но только одна смогла воплотить свои амбиции в победу. И этой командой стала сборная России — 31:25.
Начало матча осталось за гостями: белорусские гандболистки действовали активно и уверенно. Россиянкам приходилось постоянно догонять, сравнивая счёт. Однако уже к пятой минуте хозяйки площадки смогли не просто выровнять ситуацию, но и выйти вперёд.
К 13‑й минуте преимущество сборной России стало ощутимым — 10:5. Этот отрыв сформировался благодаря слаженным действиям игроков: точные передачи, грамотные комбинации и хладнокровие в завершении атак принесли свои плоды.
Почувствовав, что ситуация на площадке меняется не в их пользу, тренерский штаб белорусок взял тайм‑аут. Эта пауза пошла команде на пользу: игра в атаке наладилась, активизировалась голкипер Юлия Кунцевич («Лада»), а в обороне белорусские гандболистки стали действовать плотнее.
Постепенно гости сократили разницу до двух мячей -напряжение на трибунах нарастало. Но сборная России не позволила соперницам перехватить инициативу: команда восстановила контроль над игрой и к перерыву вернула комфортное преимущество −17:13.
Второй тайм начался на равных: обе команды осторожничали, словно изучая слабые места друг друга. Первые пять минут прошли без явного преимущества — лишь обмен точными бросками и серия единоборств.
Постепенно россиянки начали наращивать темп. Полусредние стали чаще брать игру на себя: дальние броски проходили один за другим, а защитники Беларуси не успевали перестраиваться. Особенно выделялись точные передачи в зону крайних игроков -те использовали каждую возможность для быстрых отрывов.
Ключевым моментом стал отрезок с 35‑й по 41‑ю минуту. Россиянки провели серию безупречных атак, а на 11‑й минуте второго тайма счёт достиг отметки 25:18 — максимальное преимущество хозяек в матче. Именно тогда тренерский штаб решил дать игровое время резервистам: на площадку вышли свежие силы, что немного сбило привычный ритм команды.
Беларусь мгновенно отреагировала. Воспользовавшись перестройкой состава, гости активизировались в атаке. Диана Ильина и Ирина Шинкарук организовали несколько опасных атак, а Юлия Кунцевич сделала пару впечатляющих сейвов. На 47‑й минуте белоруски сократили разрыв до трёх мячей — 26:23.
Но сборная России не позволила ситуации выйти из‑под контроля. В заключительные десять минут команда включилась в игру. Финальная сирена зафиксировала победу со счётом 31:25 — сборная России уверенно дожала соперника в концовке.
Россия — Беларусь — 31:25 (17:13).
11 апреля. Волгоград. «Динамо Арена».
Судьи: Дарья Герасимова, Анастасия Герасимова.(обе Волгоград).
Россия: Маркина — Бессалая (1), Кожокарь (2), Илларионова (3), Зеленкова (3), Вертушкова (4), Сёмина (6) — Рябцева, Васильева (4), Санталова (1), Собкало (1), Терлецкая, Бабенко (2), Закордонская (3), Загороднева, Долматова (1), Островская, Ясницкая.
Беларусь: Кунцевич — Ильина (4), Мартинович, Губчик (5), Иванчикова (2), Сотникова (4), Данилевич (1) — Войтулевич, Шинкарук (5), Савкина (2), Бакун, Русилко, Новикова, Шаповалова, Вакулич (1), Лоскот, Макаренко, Ермоленко, Снежко (1), Кучеренко.
Штрафное время: 6 — 2.
7-метровые/голы: 4/4 — 3/2.
Потери: 8 — 14.
Кубок Победы заслуженно остаётся в России. Волгоград увидел настоящий гандбол: напряжённую борьбу, яркие эмоции и победу команды, которая умеет играть на результат.
Александр Веселовский.
Фото: Александр Овсиенко / ФГР.