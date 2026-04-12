Кого нельзя будет выселить из квартиры, если прописал, перечислила юрист

Гражданский кодекс РФ дает собственнику право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Но это право не абсолютно, и оно может быть ограничено, если нарушаются законные интересы других лиц, говорит юрист Татьяна Лахтина.
Так, право пользования квартирой суд может сохранить за бывшим членом семьи, если у него нет другого жилья и возможности обеспечить себя местом проживания из-за финансовых проблем или, к примеру, состояния здоровья.
И это не только проживающие вместе с собственником супруг или супруга, дети и родители. Такое решение может быть принято в отношении других родственников и нетрудоспособных иждивенцев, если их в свое время вселил в свое жилье в качестве членов своей семьи сам собственник.
«Правило об утрате права пользования не распространяется на несовершеннолетних детей собственника в случае развода родителей. Суд может обязать владельца квартиры или дома обеспечить иным жильем и бывшего супруга, и других бывших членов семьи, в пользу которых он платит алименты», — поясняет «Прайм» доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова.
Право пожизненного проживания может обеспечить завещатель, если он обязал наследника обеспечить кров другому лицу на период его жизни. Оно сохранится и в случае, если наследник решит продать или подарить жилье.
Аналогичная ситуация — при договоре пожизненного содержания с иждивением, а также если бывшие члены семьи имели равные права пользования квартирой при приватизации или полной выплаты паевого взноса членом ЖК или ЖСК.
Ранее о рисках при передаче квартиры родным рассказал эксперт «АиФ-Волгоград».