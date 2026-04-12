Волгоградцы бесплатно получат саженцы сосен: где и когда забрать дерево

Волгоградцам раздадут тысячи молодых сосен, готовых к посадке.

Жители Волгограда и Волжского смогут бесплатно получить саженцы сосен, чтобы посадить их у себя дома или на приусадебном участке. Известная компания проведет масштабную акцию по раздаче деревьев 25 апреля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В прошлом году в Центральном парке культуры и отдыха выстроилась огромная очередь за этими саженцами, что говорит о большом интересе волгоградцев к озеленению.

Каждое деревце будет в горшке, полностью готово к посадке и нуждается лишь в дальнейшем поливе и уходе. Акция является частью большого экологического проекта #ГрассЛес, который компания GRASS реализует уже несколько лет. Главная цель проекта — восстановить и сохранить леса, а также научить людей бережно относиться к окружающей среде. Благодаря этой инициативе, в 2025 году планируют высадить 300 000 деревьев. Такие проекты помогают не только увеличить количество зеленых насаждений, но и формируют у населения ответственное отношение к природе.

В Волгограде и Волжском раздача деревьев состоится 25 апреля в 12:00.

В Волгограде саженцы будут выдавать в Центральном парке культуры и отдыха, на центральной сцене. Адрес: улица Батальонная, 4.

Жители Волжского смогут получить свои сосны в Пункте Раздельного сбора отходов, расположенном на парковке «Магнит Экстра». Адрес: Оломоуцкая, 9.

Помимо Волгоградской области, акция пройдет и в других городах России. Саженцы раздадут в Астрахани (площадь Ленина, 13:00), Краснодаре (парковка ТЦ «СБС», улица Уральская, 79/2, 12:00), Курске (парковка ТЦ «Европа», улица Студенческая, 1, 12:00) и Элисте (площадь Победы, 12:00).