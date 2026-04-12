Волгоградцы бесплатно получат саженцы сосен: где и когда забрать дерево

Каждое деревце будет в горшке, полностью готово к посадке и нуждается лишь в дальнейшем поливе и уходе. Акция является частью большого экологического проекта #ГрассЛес, который компания GRASS реализует уже несколько лет. Главная цель проекта — восстановить и сохранить леса, а также научить людей бережно относиться к окружающей среде. Благодаря этой инициативе, в 2025 году планируют высадить 300 000 деревьев. Такие проекты помогают не только увеличить количество зеленых насаждений, но и формируют у населения ответственное отношение к природе.