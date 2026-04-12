Автобусы изменят маршруты движения в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода

Схема движения общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде из-за Крестного хода 12 апреля. Об этом сообщает администрация города.
С 9:00 до 20:00 движение в центре Нижнего Новгорода будет перекрыто.
Автобусные маршруты №№ 3, 13, 19, 45, 61, 70, 71, 90, 92, 95, 130, 242 будут двигаться по метромосту. Маршрут № 5 — от Деловой улицы до Черниговской улицы.
Маршрут № 7 будет организован в направлении площади Революции — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице; в направлении улицы Карла Маркса — по улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура.
Маршрут № 18 в нагорную часть отправиться по Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького.
Автобусные маршруты №№ 22, 26, 41, 43, 78, 94 организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького.
Автобусные маршруты №№ 24, 74 в нагорную часть поедут по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице.
Разворот автобусов маршрута № 31 организован на площади Минина и Пожарского вокруг большого сквера. Маршрут № 87 сократили до улицы Марата, а маршрут № 91 — до площади Минина и Пожарского.