Паводок в Нижегородской области: затоплены десятки домов и тысячи участков

Подтопления затронули 24 муниципальных образования.

На 11 апреля в Нижегородской области из‑за паводка затоплены 63 дома, 1 355 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог. Подтопления затронули 24 муниципальных образования — от Нижнего Новгорода и Арзамаса до Семеновского и Уренского округов.

За сутки ситуация немного улучшилась: вода ушла с 65 приусадебных участков. Среди наиболее заметных очагов подтоплений — несколько СНТ и СТ у рек Линда и Узола.

При этом серьезных нарушений жизнедеятельности нет, эвакуация жителей не требуется. Власти организовали круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и контролируют работу оперативных групп на местах. Пострадавших и погибших в результате паводка нет.