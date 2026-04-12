Главный архитектор Прикамья показала, что будет на месте автовоказала у рынка

На недавнем заседании Градосовета Прикамья рассказали, что новый автовокзал построят в 2028 году на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы. Это будет двухэтажное, здание площадью четыре тысячи квадратных метров. На территории построят четыре перрона прибытия и 11 перронов отправления. Самое приятное, что в концепцию нового автовокзала заложили идею «сухих ног» — возможность комфортного передвижения пассажиров в любую погоду. Для этого планируется обустроить широкие навесы, которые одновременно сформируют образ здания и станут частью благоустройства.
А что же будет на месте старого вокзала у Центрального рынка? Об этом на своей странице в соцсети рассказала главный архитектор Пермского края Елена Ермолина.
— Территория будет органично включать в себя несколько современных зданий, объединённых выразительной архитектурной доминантой, — пишет Елена Ермолина. — Проект предусматривает сбалансированное сочетание жилой застройки и офисных пространств. Главной отличительной особенностью проекта станет акцент на зелени и пешеходной доступности: здесь появится настоящий парк с прогулочными тропами и уютными площадями для отдыха, формируя уникальную атмосферу комфорта.
Фото: Елена Ермолина/ВКонтакте.
Также в рамках социальных обязательств застройщик должен будет расселить и снести аварийную двухэтажку за автовокзалом по улице Механошина, 27 и построить поликлинику на 200 посещений в смену.
— Мы дальше будем аккуратно и тонко проробатывать все детали, чтобы часть Центрального колхозного рынка и доминантная башня действительно были в детализированном общем архитектурном коде, — добавила Елена Ермолина.