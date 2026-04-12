Главный архитектор Прикамья показала, что будет на месте автовоказала у рынка

На недавнем заседании Градосовета Прикамья рассказали, что новый автовокзал построят в 2028 году на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы. Это будет двухэтажное, здание площадью четыре тысячи квадратных метров. На территории построят четыре перрона прибытия и 11 перронов отправления. Самое приятное, что в концепцию нового автовокзала заложили идею «сухих ног» — возможность комфортного передвижения пассажиров в любую погоду. Для этого планируется обустроить широкие навесы, которые одновременно сформируют образ здания и станут частью благоустройства.