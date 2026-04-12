Россиян предупредили об уголовном наказании за рыбалку

Юрист Хаминский рассказал об уголовном наказании и штрафах рыбакам.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы вводятся весной в период нереста. Об этом Lenta.ru сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, общий запрет на рыбную ловлю на территории России обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Он напомнил, что в нерестовый период запрещается промышленное рыболовство, в то время как для любительского рыболовства вводятся дополнительные ограничения.

Россияне могут осуществлять лов рыбы одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств. Также не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ.

А за нарушение правил рыболовства установлена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами сроком до двух лет.

«В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега», — заявил Хаминский.

Ранее KP.RU писал, что в индийском штате Одиша рыбаки поймали гигантского сома-дьявола весом около 170 килограммов.