Россиян предупредили об уголовном наказании за рыбалку

Ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы вводятся весной в период нереста. Об этом Lenta.ru сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, общий запрет на рыбную ловлю на территории России обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Он напомнил, что в нерестовый период запрещается промышленное рыболовство, в то время как для любительского рыболовства вводятся дополнительные ограничения.
Россияне могут осуществлять лов рыбы одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств. Также не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ.
А за нарушение правил рыболовства установлена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами сроком до двух лет.
«В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега», — заявил Хаминский.
