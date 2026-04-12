Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли женщина и ребенок

В селе Красный Завод Красноярского края при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли женщина и 4-летний ребенок.

В селе Красный Завод Красноярского края при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли женщина и 4-летний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло накануне вечером. По данным спасателей, женщина с ребенком отравились продуктами горения. К моменту прибытия добровольной пожарной команды из окон и из-под кровли шел густой черный дым.

В тушении участвовали сотрудники МЧС России и добровольцы — всего 12 человек и 4 единицы техники. Огонь ликвидировали на площади 48 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В МЧС напоминают жителям края о необходимости соблюдать меры предосторожности: топку печи необходимо прекращать перед сном, мебель и легковоспламеняющиеся предметы следует ставить подальше от печи, перед печью необходимо установить предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см, а в доме — пожарный извещатель.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.