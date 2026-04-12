В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли женщина и ребенок

В селе Красный Завод Красноярского края при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли женщина и 4-летний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло накануне вечером. По данным спасателей, женщина с ребенком отравились продуктами горения. К моменту прибытия добровольной пожарной команды из окон и из-под кровли шел густой черный дым.
В тушении участвовали сотрудники МЧС России и добровольцы — всего 12 человек и 4 единицы техники. Огонь ликвидировали на площади 48 квадратных метров.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В МЧС напоминают жителям края о необходимости соблюдать меры предосторожности: топку печи необходимо прекращать перед сном, мебель и легковоспламеняющиеся предметы следует ставить подальше от печи, перед печью необходимо установить предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см, а в доме — пожарный извещатель.
