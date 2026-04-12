В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли женщина и ребенок

В МЧС напоминают жителям края о необходимости соблюдать меры предосторожности: топку печи необходимо прекращать перед сном, мебель и легковоспламеняющиеся предметы следует ставить подальше от печи, перед печью необходимо установить предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см, а в доме — пожарный извещатель.