«По акценту слышно»: Виктория Боня разоблачила телефонного мошенника

Телеведущая Виктория Боня не только избежала уловки телефонного афериста, но и превратила этот неприятный инцидент в наглядное пособие для своих поклонников. Она на съемках реалити-шоу «Роскошный лайфстайл» показала, как стоит действовать в подобных ситуациях, включив громкую связь.

Звонивший представился сотрудником налоговой службы и попытался запугать Боню предстоящей проверкой за якобы уклонение от налогов. Однако телеведущая, мгновенно распознав обман, пресекла попытку мошенника: «Какая проверка?! Знаю я ваших мошенников! По акценту слышно».

И когда аферист попытался перейти к стандартной схеме с запросом кода из SMS, Боня поставила точку в разговоре: «Я не налоговый резидент России много лет. Какие налоги?». После этого она посоветовала собеседнику «задавать вопросы у себя дома» и бросила трубку.

Боня подчеркнула, что подобные звонки — далеко не редкость, и она постоянно предостерегает своих подписчиков от мошенников. Телеведущая также поделилась личным опытом: в юности она сама стала жертвой аферистов. Но этот случай научил ее быть более бдительной и быстро распознавать обман.

Еще в октябре 2025 года мошенники также взломали аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в Instagram* и разместили там публикацию о ее беременности. Она предупредила родных и близких о случившемся, а также призвала их не отвечать на сообщения злоумышленников.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.