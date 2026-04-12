РПЦ предупредила о фейковых крестных ходах в Нижнем Новгороде

Нижегородцев предупредили о распространении в социальных сетях анонсов крестных ходов, которые могут оказаться фейковыми. Под пасхальное шествие пытаются замаскировать политический акции, сообщили в РПЦ.
Такие мероприятия запланированы в разных городах страны, в том числе в Нижнем Новгороде. Афиши, которые публикуют неизвестные, содержат политические лозунги и логотипы.
