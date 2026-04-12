В лесах Свердловской области увеличилась численность диких животных

Численность диких животных в лесах Свердловской области выросла по сравнению с прошлым годом. Сохранение биологического разнообразия отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Инспекторы и охотопользователи Свердловской области прошли более 36 тыс. км, чтобы определить численность животных по следам на снегу и количество птиц по взлетам с земли и деревьев. Исследования показали, что число косуль, лосей, соболей, лисиц, рысей, колонков, горностаев, белок, глухарей, тетеревов и рябчиков в лесах Среднего Урала выросло.
«Увеличение количества диких животных в лесах Свердловской области — прямое следствие бережного отношения людей к природе. При их подсчете специалисты не только прошли по выверенным маршрутам, но и использовали и метод шумового прогона. Диких животных и птиц считали в лесах, на болотах и в полях — в зависимости от их образа жизни и ареала обитания. За время проведения учетных работ была определена численность 16 видов млекопитающих и пяти видов птиц, обитающих на территории региона», — отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.