Жителей Ростовской области поздравили со Светлой Пасхой

По словам Юрия Слюсаря, Пасха для него является в первую очередь символом милосердия и готовности прийти на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Глава региона подчеркнул, что в период, когда Россия отстаивает свою правду и безопасность, особое значение приобретают вера, сплоченность и взаимовыручка, делающие народ несокрушимым. Он отметил, что на Дону эти важнейшие ценности бережно передаются от старшего поколения к младшему, находя свое воплощение в заботе о Родине, а Донская митрополия, пастыри и прихожане свято хранят эту традицию, поддерживая нуждающихся и воинов.