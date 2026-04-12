Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области поздравили со Светлой Пасхой

Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Пасхой.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к землякам в своем MAX-канале, поздравив их с наступившим Светлым Христовым Воскресением. Губернатор принял участие в ночном пасхальном богослужении в кафедральном соборе.

По словам Юрия Слюсаря, Пасха для него является в первую очередь символом милосердия и готовности прийти на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Глава региона подчеркнул, что в период, когда Россия отстаивает свою правду и безопасность, особое значение приобретают вера, сплоченность и взаимовыручка, делающие народ несокрушимым. Он отметил, что на Дону эти важнейшие ценности бережно передаются от старшего поколения к младшему, находя свое воплощение в заботе о Родине, а Донская митрополия, пастыри и прихожане свято хранят эту традицию, поддерживая нуждающихся и воинов.

В своем поздравлении губернатор пожелал жителям области здоровья, душевного тепла и согласия, а также выразил надежду, что пасхальная радость объединит родных и близких, наполнив дома уютом, детским смехом и светом. Юрий Слюсарь напомнил, что этот праздник вновь и вновь доказывает: добро неизменно побеждает зло, а жизнь оказывается сильнее любых испытаний, завершив свое обращение традиционным возгласом «Христос Воскресе!».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
