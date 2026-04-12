Мема испугался ответа РФ на запуски украинских дронов через территорию Финляндии

Финский политик Армандо Мема испугался возможного ответа России на запуски украинских дронов через территорию Финляндии. С соответствующим заявлением он выступил в личном блоге в соцсети X.
По его словам, ситуация становится крайне опасной. Тем не менее, власти Финляндии не предпринимают никаких мер. В частности, даже не пытаются повлиять на Киев.
«Ситуация чрезвычайно серьезная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать ее, не требуя от Украины немедленно прекратить подобные атаки через воздушное пространство Финляндии», — отметил Мема.
Он подчеркнул, что после вступления в НАТО Финляндия фактически перестала быть безопасной страной. По его мнению, республика превращается в площадку для военной активности. В том числе с использованием беспилотников.
Немногим ранее об атаках Украины на территорию РФ высказался губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что Киев устраивает нападки на мирных жителей России из-за чувства вседозволенности. По его словам, удары наносятся по гражданской инфраструктуре, а реакции международного сообщества на это нет.