На Амуре у Хабаровска начался ледоход

В Хабаровске на реке Амур 9−10 апреля 2026 года начались активные подвижки льда. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным оперативного мониторинга, это знаменует вступление южных и центральных районов края в активную фазу весеннего половодья. Уровень воды у Хабаровска за сутки вырос на 27 см и достиг отметки 44 см при среднемноголетних значениях −102 см.
Согласно информации гидрологической службы, ориентировочный прогноз максимальных уровней воды в период вскрытия составляет 200−250 см. Это значительно ниже критических отметок неблагоприятных (450 см) и опасных явлений (600 см). Правительство Хабаровского края совместно с ГУ МЧС России по региону и главами муниципальных образований ведет непрерывное наблюдение за гидрологической ситуацией.
На реке Уссури ледоход уже прошел основное русло. На гидропостах сел Лончаково и Шереметьево отмечается спад уровня воды на 70−80 см за сутки. Вскрытие реки прошло без негативных последствий.
На северных участках Амура — в Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах — сохраняется ледостав, подвижки льда и торосы. Ожидается, что вскрытие реки в районе Комсомольска-на-Амуре произойдет ориентировочно 22−25 апреля, а в низовьях у Николаевска-на-Амуре — 2−5 мая.
Комитет правительства края по гражданской защите просит жителей и гостей региона отказаться от любых выходов на лед и уделить особое внимание безопасности детей. При возникновении экстремальной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
