Нижегородка лишилась 62 тысяч рублей при покупке орхидей

По данным полиции, 43-летняя нижегородка нашла объявление о продаже цветов ещё в декабре 2025 года. В начале марта стороны договорились о покупке, и женщина перевела более 62 тысяч рублей на указанный счёт. Однако обещанную доставку она так и не дождалась: спустя несколько недель «продавец» перестала отвечать на сообщения.