Нижегородка лишилась 62 тысяч рублей при покупке орхидей

Женщина поверила объявлению в соцсетях и стала жертвой мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала жертвой интернет-мошенников при попытке купить орхидеи по выгодной цене. Женщина несколько месяцев переписывалась с «продавцом» в социальной сети, а после перевода денег осталась без товара и связи с собеседницей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, 43-летняя нижегородка нашла объявление о продаже цветов ещё в декабре 2025 года. В начале марта стороны договорились о покупке, и женщина перевела более 62 тысяч рублей на указанный счёт. Однако обещанную доставку она так и не дождалась: спустя несколько недель «продавец» перестала отвечать на сообщения.

Поняв, что стала жертвой обмана, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД напоминают: при онлайн-покупках важно проверять продавцов и избегать полной предоплаты. Не стоит переводить деньги по сомнительным ссылкам и передавать посторонним личные данные и банковские реквизиты.