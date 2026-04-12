Тысячи прихожан посетили Пасхальные богослужения в храмах Воронежа

Тысячи воронежцев минувшей ночью собрались в храмах города, чтобы принять участие в праздничном Пасхальном богослужении. В Благовещенском кафедральном соборе его возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Глава митрополии обратился к присутствующим с пасхальным посланием:
— Ныне, когда сердца наши преисполнены неизреченной радости, от всей души обращаюсь к вам со словами вечного пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этих сияющих ярче солнца словах — вся сила и стержень нашей веры, в них — неизмеримая глубина Божественного Откровения и свершение всех пророчеств. В этих словах — раскрытие замысла и предназначения всей истории мира и человечества, в них — его будущее, как на земле, так и в обетованной вечной жизни со Христом в Его Царстве нетленной славы!
Воскресение Спасителя — это не просто историческое событие, оно — центр и средоточие всего мироздания, не только торжество жизни, но и сам ее смысл. В чем же он? Эту великую тайну открывает нам Сам Христос накануне Своих страданий: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Ин. 13:34).
Эту всеобъемлющую любовь Божию как смысл бытия и проповедует миру нынешний «праздников Праздник и Торжество из торжеств»: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
И эта любовь Божия, упразднившая положенную грехом вражду человека против своего Создателя, побеждает всякое зло и саму смерть. Она снова делает нас возлюбленными чадами Отца нашего Небесного и наследниками жизни вечной, как пишет об этом святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2).
Но эта способность видеть Бога, по слову Спасителя, даруется лишь тем, кто очистил свое сердце. А потому, восходя по ступеням Святой Четыредесятницы к празднику Пасхи, совершая подвиг поста и покаяния, мы, подобно плакавшей перед опустевшим Гробом Спасителя Марии Магдалине, проливали слезы над гробом нашей души, умерщвленной грехом. Но вот Христос, как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, «приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу, и дает ей жизнь, и дарует благодать видеть, как Он Сам воскресает в ней и ее воскрешает, и дарует очи видеть Его Самого, бессмертного и нетленного, живущим в нас».
Пусть же ныне каждый из нас, воочию в себе «воскресение Христово видевше», по повелению Спасителя, как святая Мария Магдалина, собственной жизнью возвещает об этом великом чуде всему миру!