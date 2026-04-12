Кто такой Всеволод Троицкий и какой вклад он сделал в развитие отечественной радиоастрономии

В Нижнем Новгороде проходит совместный проект ННГУ им. Лобачевского и регионального филиала РТРС «На волне открытий». В течение всего года нижегородская телебашня покажет серию тематических световых инсталляций о выдающихся учёных, изменивших отечественную и мировую науку, в том числе в сфере радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики, химии.
Проект также поддержал Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ). На страницах изданий медиахолдинга, в том числе на сайте pravda-nn.ru, раз в месяц будут выходить материалы о биографии учёных, их достижениях и значении открытий для науки и нашей повседневной жизни.
Новым героем материала стал доктор физико-математических наук, профессор, член корреспондента АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Всеволод Сергеевич Троицкий. Он был одним из крупнейших специалистов в области радиоастрономии и прикладной радиофизики.
Сегодня, 12 апреля, в День Космонавтики, на нижегородской телебашне включат особую иллюминацию, посвященную Всеволоду Троицкому. На ней покажут изображение Луны, орнамент, напоминающий ее кратеры. Также на гранях отобразят название проекта «На волне открытий» и бегущую строку с фразами: «Профессор В. С. Троицкий — пионер радиоастрономии, исследователь поверхности Луны». Подсветка будет работать с 19:30 до 20:45.
Чем прославился Троицкий.
Всеволод Троицкий родился 25 марта 1913 года в селе Михайловском Тульской губернии. Мама Всеволода была учителем, а отец — инженер-химиком. Позже семья переехала в село Зелецино Кстовского района, а после смерти отца — в город Горький, где прошла вся дальнейшая жизнь Троицкого.
Здесь в 1930 году он окончил школу, а в 1932-ом — техникум связи. Затем Всеволод Сергеевич работал в Центральной военно-индустриальной радиолаборатории (ЦВИРЛ) в должности сначала лаборанта, затем инженера исследователя, потом он поступил на физико-математический факультет Горьковского государственного университета (ГГУ) и окончил его с отличием в 1941 году.
Во времена Великой Отечественной войны Троицкий работал на радиозаводе имени В. И. Ленина. Сначала он был инженером в цехе, потом стал руководителем этого подразделения, а позже — заведующим лабораторией. В 1944 году он вступил в КПСС. После войны, с 1945 по 1948 год, он учился в аспирантуре на радиофизическом факультете ГГУ, который только начал появляться. Его научным наставником был известный профессор Габриэль Семенович Горелик. После окончания аспирантуры он возглавил научно-исследовательский отдел в Горьковском физико-техническом институте (ГИФТИ), где работал до 1956 года.
В 1950 году Всеволод Троицкий защитил первую в стране кандидатскую диссертацию по радиоастрономии — уникальное направление, которое только начинало развиваться. С тех пор он посвятил годы интенсивной научной деятельности: сначала в ГИФТИ и ГГУ, а с 1956-го и до конца жизни — в Горьковском научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ).
В НИРФИ В. С. Троицкий руководил большим коллективом ученых и инженеров. За время своей работы он занимал разные должности: с 1956 по 1970 годы — руководил научным отделом, затем — был заместителем директора по науке, после — руководил отделом радиометрии. В 1982 году он стал главным учёным сотрудником института. В 1962-м ему присвоили ученую степень доктора физико-математических наук, а через два года — звание профессора. Исследования Луны и разработки в области радиоастрономии.
Троицкий — один из выдающихся ученых своей эпохи. Его научные интересы были очень разнообразными: он изучал колебания в радиогенераторах и радиоприемниках, занимался радиоастрономией, теорией относительности, квантовой радиофизикой, космологией и даже вопросами внеземных цивилизаций, а также применял радиофизику в медицине. Он был одним из ведущих специалистов по радиоастрономии и радиотехнике. Его работы поначалу оказали колоссальное влияние — именно он заложил основы отечественной экспериментальной радиоастрономии и создал научную школу в этом направлении.
Троицкий разработал теории и методы измерения слабых радиосигналов, благодаря чему появились первые в стране радиометры и радиотелескопы, созданные на его базе. Эти приборы нашли применение не только в научных исследованиях, но и в промышленности — например, для диагностики температуры тела или для изучения теплового излучения Луны.
Особое место в его карьере занимает исследование Луны. Вместе с учениками он провел серию фундаментальных работ по изучению радиоизлучения Луны и ее природы. Были разработаны теории теплового радиоизлучения и методы определения физических свойств поверхности спутника Земли — по радиоэталонам. Эти исследования помогли понять, из чего состоит верхний слой Луны и даже его внутренние слои. Важнейшие результаты легли в основу разработки техники передвижения по поверхности Луны и создание роботов- «лунных инженеров» — «Луноходов».
Также он вместе с В. Д. Кротиковым обнаружил радиоизлучение, исходящее из недр Луны, что было признано одним из важных открытий. Эти данные позже подтвердили исследования американских астронавтов по программе «Аполлон», а также образцы луноходов, доставленные на Землю. За свою работу он был награжден медалью им. А. С. Попова — самой престижной наградой Академии наук СССР.
Помимо своих научных достижений, Троицкий активно занимался педагогикой. Он преподавал на радиофизическом факультете ГГУ, руководил курсами для студентов и научными семинарами, а также подготовил многих молодых ученых. За его руководством защищено 25 кандидатских диссертаций, а несколько его учеников стали докторами наук и прославились не только в России, но и за границей.
Также В. С. Троицкий активно участвовал в научных и общественных комиссиях, входил в советы Академии наук и руководил клубом по радиоэлектронике и связям им. А. С. Попова. Он создал специализированные группы по поиску внеземных планет и координировал исследования в этой области. За особые заслуги он получил орден Трудового Красного Знамени, медали и награды, включая высшую награду — медаль им. А. С. Попова.
До последних дней жизни Троицкий продолжал трудиться, оставив яркий след в науке. Его ученики и коллеги продолжают развивать его идеи. И хотя он ушел из жизни, его научное наследие остается живым — его последние работы опубликованы посмертно, а память о нем как о разноплановом ученом и скромном человеке, полностью посвященном развитию науки, по-прежнему живет.
