Кто такой Всеволод Троицкий и какой вклад он сделал в развитие отечественной радиоастрономии

Во времена Великой Отечественной войны Троицкий работал на радиозаводе имени В. И. Ленина. Сначала он был инженером в цехе, потом стал руководителем этого подразделения, а позже — заведующим лабораторией. В 1944 году он вступил в КПСС. После войны, с 1945 по 1948 год, он учился в аспирантуре на радиофизическом факультете ГГУ, который только начал появляться. Его научным наставником был известный профессор Габриэль Семенович Горелик. После окончания аспирантуры он возглавил научно-исследовательский отдел в Горьковском физико-техническом институте (ГИФТИ), где работал до 1956 года.