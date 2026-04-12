«Помогите! Задыхаемся!»: жильцы горящей высотки на Инженерной выбегали на улицу в майках и трусах — очевидцы

ЧП произошло глубокой ночью, около 03:00.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде во время пожара на улице Инженерной жильцы многоэтажки в панике выбегали на улицу, хватая детей и домашних животных. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 12 апреля.

«На пятом этаже из окна кричал мужчина: “Помогите! Задыхаемся!” Ночь глубокая была, около трёх утра. Люди хватали детей, в одних майках и трусах выносили [их из здания], сами выбегали в чём были. Кто-то спасал питомцев — собак, котов», — вспоминают свидетели.

По данным источника в экстренных службах региона, из дома эвакуировали больше 100 человек. Большинство жильцов смогли выбраться самостоятельно, ещё 37 человек спасли пожарные.

В сгоревшей квартире на четвёртом этаже нашли тела 61-летнего мужчины, его 53-летней жены и 34-летнего сына. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).