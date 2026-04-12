С детским предвкушением праздника: тысячи волгоградцев встретили Пасху на богослужениях в храмах

В храмах Волгоградской области встретили Светлое Христово Воскресение. Сотни людей разделили радость наступающего праздника как в больших храмах, так и в маленьких церквушках. Подробнее — в материале ИА «Высота 102».

Несколько раз в году случаются такие дни и ночи, когда верить, томиться предвкушением и буквально физически ощущать приход чего-то несомненно важного, нужно большинству из нас. Как в детстве практически каждый с замиранием сердца готовился к новогодней ночи, так и сейчас уже повзрослевшие «дети» ждут, когда тишину ночного храма пронзит первый праздничный грас «Христос Воскресе!» С годами это яркое предвкушение не теряет своего вкуса. Напротив, становится лишь сильнее и ощутимее.

Когда после самых скорбных богослужений пятницы и субботы, в храмах на все лады возвестили «Христос Воскресе!», никто из прихожан не скрывал улыбок, в которых ощущалась и радость, и надежда, и даже облегчение.

Под утро храмы города начали пустеть (правда, совсем ненадолго), а люди, будто вовсе и не уставшие от долгой праздничной службы, вернулись домой с греющей сердце вестью.

Сегодня вечером в Александро-Невском соборе раздадут частицы доставленного из Иерусалима Благодатного огня. Волгоградцам, забравшим его домой, советуют перенести в лампадку и прочитать праздничный тропарь.

Фото Усть-Медведицкого женского монастыря и Сретенской церкви станицы Михайловской/Vk.com.