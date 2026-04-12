С детским предвкушением праздника: тысячи волгоградцев встретили Пасху на богослужениях в храмах

Несколько раз в году случаются такие дни и ночи, когда верить, томиться предвкушением и буквально физически ощущать приход чего-то несомненно важного, нужно большинству из нас. Как в детстве практически каждый с замиранием сердца готовился к новогодней ночи, так и сейчас уже повзрослевшие «дети» ждут, когда тишину ночного храма пронзит первый праздничный грас «Христос Воскресе!» С годами это яркое предвкушение не теряет своего вкуса. Напротив, становится лишь сильнее и ощутимее.