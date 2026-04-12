Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благодатный огонь ночью прибыл в Краснодарский край из Иерусалима

Пасхальный огонь доставлен в Краснодарскую митрополию.

Источник: Администрация Краснодарского края

В Краснодарском аэропорту встретили Благодатный огонь, доставленный специальным авиарейсом из Иерусалима 11 апреля 2026 года. Святыню приняли представители Кубанской Митрополии. Затем лампадки доставили во все православные приходы региона.

Это пламя, сходящее в Великую субботу перед Пасхой, является важным символом праздника. Оно ежегодно появляется в часовне у Гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения Христова после совершения особых молитв.

Пасхальные торжества в текущем году начались в ночь с 11 на 12 апреля. Богослужения пройдут во всех районах края, а в краснодарском Свято-Екатерининском соборе литургию возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

В соответствии с традицией, в храмах будут освящать куличи и воду. Для освящения продуктов организованы специальные площадки. Обеспечение порядка в праздничные дни возложено на сотрудников правоохранительных органов и казачество.