Благодатный огонь ночью прибыл в Краснодарский край из Иерусалима

В Краснодарском аэропорту встретили Благодатный огонь, доставленный специальным авиарейсом из Иерусалима 11 апреля 2026 года. Святыню приняли представители Кубанской Митрополии. Затем лампадки доставили во все православные приходы региона.
Это пламя, сходящее в Великую субботу перед Пасхой, является важным символом праздника. Оно ежегодно появляется в часовне у Гроба Господня в Иерусалимском храме Воскресения Христова после совершения особых молитв.
Пасхальные торжества в текущем году начались в ночь с 11 на 12 апреля. Богослужения пройдут во всех районах края, а в краснодарском Свято-Екатерининском соборе литургию возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.
В соответствии с традицией, в храмах будут освящать куличи и воду. Для освящения продуктов организованы специальные площадки. Обеспечение порядка в праздничные дни возложено на сотрудников правоохранительных органов и казачество.