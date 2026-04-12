В Нижнем Новгороде прошла выставка-форум гостеприимства «Интурмаркет»

Международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет» прошла с 2 по 4 апреля в Нижнем Новгороде. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Участниками выставки-форума стали около 15 тыс. человек. Состоялись деловые сессии, презентации маршрутов, мастер-классы, образовательные лектории, а также мероприятия для детей и взрослых. Особое внимание было уделено развитию обновленного Золотого кольца, авто- и экотуризму, инклюзивному и научно-популярному туризму, паломническим, гастрономическим и культурно-историческим маршрутам, цифровым сервисам для путешественников.
«Для нас было большой честью во второй раз принимать одну из главных туристических выставок страны. Участие в ней 52 регионов и Республики Беларусь — наглядный пример того, как индустрия объединяется для создания качественного туристического продукта. Более 100 мероприятий деловой и развлекательной программы сделали “Интурмаркет” эффективной площадкой для обмена опытом и заключения конкретных соглашений о сотрудничестве», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
В ходе выставки-форума стартовал новый сезон образовательной программы «Высшая школа гостеприимства Росатома». Первый модуль обучения прошел на Нижегородской ярмарке. 78 представителей городских команд совместно с ведущими экспертами по туризму и брендингу разрабатывали позиционирование территорий и изучали туристический рынок. Кроме того, на форуме были представлены стенды множества российских регионов в том числе Москвы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.