Рязанские компании будут сотрудничать с Индонезией и Вьетнамом

Рязанский оптовый поставщик продуктов питания «РусЭкспорТрейд» провел презентации и дегустации своей продукции для крупных дистрибьюторов и торговых сетей. Уже ведутся переговоры о начале пробных поставок. Производитель продукции на основе торфа «Экорост» из Спасского района провел переговоры о возможности поставок в Индонезию гуминовых удобрений для местных плантаций, на которых выращивают фрукты и овощи. Изготовитель медицинской и гигиенической продукции из хлопка «Медителл» встретился с вьетнамскими производителями и поставщиками сырья для текстильных материалов.