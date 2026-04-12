Рязанские компании будут сотрудничать с Индонезией и Вьетнамом

Три рязанские компании стали участниками бизнес-миссии в Индонезию и Вьетнам, в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве. Развитие внешней торговли отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.
По итогам визита производитель оборудования для маркировки продукции «Квантрон Групп» подписал пять меморандумов о сотрудничестве в Индонезии. Кроме того, компания достигла предварительных договоренностей с крупнейшим университетом страны по совместным разработкам в области ИИ. Ведутся переговоры об использовании продукта компании для распознавания качества бананов и выявления болезней банановых растений и масличной пальмы. Во Вьетнаме у «Квантрон Групп» есть перспективы открыть филиал.
Рязанский оптовый поставщик продуктов питания «РусЭкспорТрейд» провел презентации и дегустации своей продукции для крупных дистрибьюторов и торговых сетей. Уже ведутся переговоры о начале пробных поставок. Производитель продукции на основе торфа «Экорост» из Спасского района провел переговоры о возможности поставок в Индонезию гуминовых удобрений для местных плантаций, на которых выращивают фрукты и овощи. Изготовитель медицинской и гигиенической продукции из хлопка «Медителл» встретился с вьетнамскими производителями и поставщиками сырья для текстильных материалов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.