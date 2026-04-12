В Курчатове Курской области прошел семинар для учителей начальных классов

Они обсудили, как сделать урок интересным и личностно значимым для каждого ученика.

Источник: Национальные проекты России

Семинар-практикум для учителей начальных классов состоялся в школе № 6 города Курчатова Курской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском комитете образования.

Участники обсудили, как сделать урок интересным и личностно значимым для каждого ученика. В ходе встречи были представлены методы технологии критического мышления, способствующие интеллектуальному развитию школьников. Учитель начальных классов Татьяна Богомазова представила метод развития читательской грамотности «Кроссенс» — современную головоломку, стимулирующую речь, память и мышление учащихся. Она рассказала о способах чтения кроссенса и возможностях его использования на уроках.

Педагог Галина Скобликова представила опыт организации внеурочной деятельности и провела практическое занятие «Качество браслета». Участники семинара изготовили браслет на раме с помощью челнока, применив на практике математические знания и развивая пространственное мышление. Это наглядно показало, что обучение направлено не только на получение оценок, но и на практическое применение знаний.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.