На рынке в Ростове изъяли более 200 кг рыбы и почти 40 кг икры

Сотрудники правоохранительных органов пресекли масштабный сбыт рыбной продукции сомнительного происхождения на территории одного из рынков Ростова. Как рассказали в региональном главке МВД, общая масса товара, на который у продавцов не нашлось никаких сопроводительных документов, превысила две сотни килограммов.
В время осмотра торговых рядов было установлено, что покупателям предлагали широкий ассортимент частиковых и лососевых пород без какой-либо маркировки и сертификатов, гарантирующих безопасность употребления этих продуктов в пищу.
Весь товар без документов был снят с продажи. Среди конфискованного оказалось значительное количество как мороженой, так и вяленой рыбы, а также несколько килограммов свежезамороженного сырья и небольшая партия раков.
Особое внимание ревизоров привлекла реализация деликатесной икры. Продавцы выставили на прилавки почти четыре десятка килограммов красной, черной и щучьей икры, также не имея на руках никаких разрешительных бумаг.
По итогам рейда полицейские составили административные материалы за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Параллельно с этим представители ветеринарной службы произвели отбор проб изъятой продукции для проведения лабораторных исследований.
