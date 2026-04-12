Производитель фильтров в Калужской области ускорит рабочие процессы

Предприятие более 20 лет производит специализированное фильтровальное оборудование нового поколения для АЭС и других объектов. В ближайшее время сотрудники компании пройдут базовое обучение принципам бережливого производства. Затем начнется этап «Диагностика и планирование». В ходе него будет сформирован эталонный участок, где под руководством начальника производства проведут оцифровку текущих рабочих процессов. Кроме того, на предприятии заработает проектный офис для последующего внедрения изменений и тиражирования успешного опыта.