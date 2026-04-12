Производитель фильтров в Калужской области ускорит рабочие процессы

Компания «АэроФильтр» в Калужской области стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Предприятие более 20 лет производит специализированное фильтровальное оборудование нового поколения для АЭС и других объектов. В ближайшее время сотрудники компании пройдут базовое обучение принципам бережливого производства. Затем начнется этап «Диагностика и планирование». В ходе него будет сформирован эталонный участок, где под руководством начальника производства проведут оцифровку текущих рабочих процессов. Кроме того, на предприятии заработает проектный офис для последующего внедрения изменений и тиражирования успешного опыта.
«Наша основная цель — увеличить производительность, оптимизировав ключевые производственные процессы. Конечно, на нашем предприятии существует выстроенная годами система, но есть желание работать эффективнее. Участие в проекте позволит нам увидеть процессы глазами специалистов и с их помощью устранить все недочеты. Я думаю, что упор нужно делать на движение документации, но работу будем вести комплексно», — отметил операционный директор компании «АэроФильтр» Евгений Ильченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.