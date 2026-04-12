В аэропорту Хабаровска открыли юбилейный фестиваль Юрия Башмета

В международном аэропорту Хабаровска сегодня прошло необычное открытие юбилейного XV Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. Мероприятие состоялось прямо на взлётно-посадочной полосе и стало частью празднования 65-летия первого полёта человека в космос, сообщили в министерстве культуры края.
Камерный хор Московской государственной консерватории встретил самолёт авиакомпании «Аэрофлот», названный в честь Сергея Королёва, и исполнил для пассажиров концертную программу. После этого коллектив дал небольшой концерт уже в терминале аэропорта.
Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко отметил особую символичность выбора Хабаровска.
«Юрий Башмет не случайно выбрал в этот день именно Хабаровск. Именно пролетая над Хабаровским краем 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин услышал по радиосвязи музыку. А в этом году музыка фестиваля Башмета будет сопровождать Хабаровский край весь день», — сказал он.
Вечером 12 апреля в Городском дворце культуры состоится торжественный гала-концерт открытия фестиваля. Программу начнёт произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» для хора и оркестра под управлением Юрия Башмета. Это сочинение было написано пять лет назад специально к 60-летию полёта Гагарина и впервые прозвучало на стартовой площадке № 1 космодрома Байконур.
Юбилейный фестиваль пройдёт в Хабаровском крае с 12 по 18 апреля и обещает стать ярким событием культурной жизни региона. Мероприятие поддержали Госкорпорация «Роскосмос» и авиакомпания «Аэрофлот».