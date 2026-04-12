Большой пасхальный фестиваль отгремел в Хабаровске

Впервые в Хабаровске, на площади у Спасо-Преображенского собора, прошёл масштабный фестиваль, посвящённый празднованию православной Пасхи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках мероприятия организаторы организовали несколько тематических площадок с активностями для разных возрастов, развернули ярмарку и устроили большой концерт.
Открыли фестиваль благотворительной раздачей пасхальных куличей и крашеных яиц — специально к празднику испекли три тысячи пасок. Продолжилось мероприятие концертом, серией мастер-классов по росписи пасхальных яиц и традиционным русским ремёслам. По предварительным оценкам, мероприятие собрало несколько десятков тысяч человек.