Большой пасхальный фестиваль отгремел в Хабаровске

Впервые в Хабаровске, на площади у Спасо-Преображенского собора, прошёл масштабный фестиваль, посвящённый празднованию православной Пасхи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках мероприятия организаторы организовали несколько тематических площадок с активностями для разных возрастов, развернули ярмарку и устроили большой концерт.