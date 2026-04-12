Правительство утвердило создание НИЦ судостроения имени Крылова

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило решение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Алексея Крылова, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках указа президента», — указано в сообщении.

Согласно документу, для создания нового центра будет реорганизован ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге — его преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова». Минпромторгу России поручено не позднее 15 мая нынешнего года завершить мероприятия, связанные с реорганизацией.

В новом НИЦ будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники, отметили в правительстве.

«Кроме того, центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники», — уточнили в кабмине.