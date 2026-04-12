Полиция обеспечивает безопасность на Пасху в Волгоградской области

Тысячи верующих соберутся в храмах региона 11 и 12 апреля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полным ходом идут приготовления к одному из важнейших религиозных праздников — Пасхе Христовой. 11 и 12 апреля 2026 года тысячи верующих соберутся в храмах и соборах региона, чтобы отметить Светлое Воскресенье. В эти дни особое внимание уделяют обеспечению безопасности и порядка.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, на протяжении всего периода проведения религиозных мероприятий заботу о безопасности граждан возьмут на себя сотрудники полиции, Росгвардии и представители общественности. Они будут дежурить во всех местах массовых скоплений людей, чтобы каждый волгоградец мог спокойно провести пасхальные дни.

Не останется без внимания и дорожное движение. Экипажи Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах вблизи храмов и других мест проведения общественно значимых мероприятий. Полиция призывает жителей и гостей региона быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.