Белстат рассказал, что происходит с браками и разводами в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Белстат рассказал, что происходит с браками и разводами в Беларуси. Информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

В стране в 2025 году было зарегистрировано 52 044 брака. Из общего количества браков 87,9% были зарегистрированы в городах, 12,1% — в сельской местности.

Больше всего браков было зарегистрировано в Минске (13 652). После этого идут Гомельская (7446) и Минская (7320) области. Меньше всего — в Гродненской области (5231).

В Белстате сказали и о ситуации с разводами. В 2025 году их оказалось 34 813. Из общего числа разводов 88,1% — в городах и 11,9% — в сельской местности.

Средний возраст вступления в первый брак у белорусов составил 29 лет, а у белорусок — 26,7 года. Впервые замуж вышли 30 008 женщин, а женились — 25 890 мужчин.

Кстати, в Беларуси жених и невеста могут жениться в любом городе.