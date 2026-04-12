Товарные трейдеры потеряли миллиарды долларов в первые дни войны в Иране

Как пишет The Wall Street Journal, одна из крупнейших в мире фирм по торговле сырьевыми товарами компания Vitol входит в число компаний, наиболее сильно пострадавших от войны с Ираном. Она потеряла несколько сотен миллионов долларов в начале войны с Ираном после того, как ставки на нефтяном рынке провалились. Среди ее убыточных решений — ставки на рост цен на дизельное топливо по сравнению с авиационным топливом, а также ставки на падение цен на нефть марки Dubai по сравнению с Brent.