Товарные трейдеры потеряли миллиарды долларов в первые дни войны в Иране

Крупные сырьевые трейдеры понесли многомиллиардные убытки в начале конфликта с Ираном из-за резкого роста цен на энергоносители, к которому рынок оказался не готов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчет консалтинговой компании Oliver Wyman.
Несмотря на то что трейдинговые компании традиционно извлекают выгоду из высокой волатильности, в этот раз многие участники рынка сделали ставку на снижение цен, говорится в публикации. Однако после начала боевых действий котировки нефти резко выросли, что привело к значительным потерям.
По словам главы направления рисков и трейдинга Oliver Wyman Александера Франке, ситуация стала неожиданностью для большинства игроков. До начала конфликта на рынке преобладало мнение о снижении цен, однако война спровоцировала их скачок. Дополнительное давление на трейдеров оказали маржинальные требования по фьючерсам на нефть Brent. Компании, имеющие физические поставки, традиционно хеджируют их короткими позициями на рынке. Рост цен, как поясняют эксперты, привел к необходимости срочно вносить крупные денежные средства для покрытия маржи.
Убытки были связаны не только с финансовыми инструментами, но и с физическими поставками топлива. В частности, более 100 танкеров оказались заблокированы в Персидском заливе. Компании, уже законтрактовавшие поставки по фиксированным ценам, были вынуждены закупать заменяющие объемы по значительно более высоким ценам, пишет FT.
В Oliver Wyman отмечают, что текущая высокая волатильность может в дальнейшем способствовать росту торговых маржин, однако пока рано оценивать, смогут ли прибыли отрасли достичь уровней 2022 года, когда энергетический кризис обеспечил рекордные доходы.
Как пишет The Wall Street Journal, одна из крупнейших в мире фирм по торговле сырьевыми товарами компания Vitol входит в число компаний, наиболее сильно пострадавших от войны с Ираном. Она потеряла несколько сотен миллионов долларов в начале войны с Ираном после того, как ставки на нефтяном рынке провалились. Среди ее убыточных решений — ставки на рост цен на дизельное топливо по сравнению с авиационным топливом, а также ставки на падение цен на нефть марки Dubai по сравнению с Brent.
На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана, Белый дом разослал сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках, узнал WSJ. По данным Dow Jones Market Data, менее чем за две минуты после объявления о перемирии были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму свыше $760 млн.
Цена на физических рынках нефти в Европе и Африке достигла рекордных уровней, несмотря на падение фьючерсов после перемирия США и Ирана 8 апреля. В частности, цена барреля североморской нефти Forties достигла в четверг исторического максимума — $146,43 за барр. При этом фьючерсы на Brent и WTI подешевели на 13 и 16% соответственно — до уровня ниже $100 за баррель. Основной вклад в динамику внесло возможное открытие судоходства через Ормузский пролив.
Вместе с тем группа трейдеров заработала около $600 тыс. на крипторынке прогнозов Polymarket, делая ставки на прекращение огня на Ближнем Востоке. Ранее те же аккаунты получили $1,2 млн, прогнозируя удар США по Ирану 28 февраля.
