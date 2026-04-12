В Красноярском крае закрылась еще одна ледовая переправа

В Красноярском крае продолжают закрываться ледовые переправы и автозимники. В субботу, 11 апреля была прекращена работа ледовой переправы через реку Енисей, которая соединяет населённые пункты Момотово и Широково в Казачинско-Пировском муниципальном округе. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель». На сегодняшний день на территории Красноярского края продолжает действовать 91 ледовая переправа в трёх муниципальных округах. Автолюбителям настоятельно рекомендуется учитывать информацию о закрытии переправ, не выезжать на лёд в несанкционированных местах и соблюдать меры предосторожности. Выезд на тонкий или тающий лёд может привести к трагическим последствиям.