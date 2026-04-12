Волгоградцев зовут на ярмарку вакансий

В Волгоградской области готовятся к большому событию для тех, кто ищет работу или, наоборот, ценных сотрудников. 17 апреля здесь состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Это мероприятие соберет вместе соискателей и работодателей со всей страны, предлагая выбор — более 31,2 тысячи вакансий от 200 компаний.
Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области информирует, что эта ярмарка проводится уже в четвертый раз. В прошлом, 2025 году, в ней приняли участие почти 200 работодателей, которые представили 3,5 тысячи вакансий. Мероприятия тогда прошли на 35 площадках и привлекли 4,7 тысячи посетителей. В этом году интерес еще выше: уже 210 компаний заявили о своем участии и готовят более 31 тысячи вакансий.