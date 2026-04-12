В тоннеле петербургской дамбы 13−17 апреля будут ограничивать движение

В тоннеле петербургской дамбы с 13 по 17 апреля будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Дирекции КЗС города Санкт-Петербурга Минстроя России».
Ограничения вызваны плановыми ремонтными работами и коснутся транспортного отсека Финской стороны, пишет «Вечёрка». Для ввода и вывода подъёмной техники вероятна полная остановка потока транспорта перед въездом в тоннель.
Длительность ограничений не превысит десяти минут. Дирекция КЗС просит водителей следить за сообщениями на информационных табло и дорожной разметкой, а также знаками и ограждениями. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим.