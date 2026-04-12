Мэр Хабаровска поздравил горожан с Днем космонавтики

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил жителей краевой столицы с Днем космонавтики. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В своем обращении глава города отметил, что 12 апреля 1961 года навсегда вписано золотыми буквами в историю страны. В этот день Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый полет человека в космос.
Сергей Кравчук подчеркнул, что в Хабаровске бережно хранят память о легендарном космонавте. Его имя носит улица и парк в Индустриальном районе. В 1962 году Юрий Гагарин лично посадил там две лиственницы.
Мэр также напомнил о коренном хабаровчанине Петре Дуброве, удостоенном звания Героя Российской Федерации. Он установил рекорды по длительности первого космического полета и пребывания на Международной космической станции.
«Пусть подвиги наших космонавтов вдохновляют подрастающее поколение на великие свершения, пробуждают жажду познания и веру в свои силы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть каждый новый день приносит радость открытий и свершений», — обратился к горожанам глава краевой столицы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru