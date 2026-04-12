В Калининграде при пожаре в квартире погибли три человека

В ночь на 12 апреля в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома по улице Инженерной в Калининграде произошёл сильный пожар. В результате возгорания погибли три человека: 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын.
Причины пожара в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Координацию действий всех экстренных и правоохранительных служб на месте осуществляет прокурор Московского района города Калининграда Мария Чудинова. Установление всех обстоятельств и причин трагедии находится на контроле прокуратуры.
Пожар на площади 75 квадратных метров ликвидировали 53 огнеборца и 15 единиц техники МЧС России.