Нижегородцы смогут садиться в поезд без паспорта по биометрии

Теперь нижегородцы могут сесть на «Ласточку» до Москвы без паспорта — достаточно использовать биометрические данные. Новую технологию запустили в пилотном режиме на маршрутах «Москва — Нижний Новгород», «Москва — Кострома» и «Москва — Иваново».
Чтобы воспользоваться сервисом «Мигом» в рамках нацпроекта «Экономика данных», пассажиру нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию — это можно сделать в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. Затем остается дать согласие на обработку персональных данных.
При посадке проводник проверит личность с помощью портативного устройства. При этом пассажиры по‑прежнему вправе выбрать привычный способ идентификации — предъявить паспорт вместо биометрии.