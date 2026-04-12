Яйца без риска: как не подхватить сальмонеллу и правильно хранить пасхальные угощения

При комнатной температуре варёные яйца начинают портиться уже через 2 часа. В холодильнике сроки хранения различаются: по строгим санитарным нормам — до 36 часов, в бытовых условиях — до недели. Важно, чтобы скорлупа была целой, а сами яйца хранились на полке, а не в дверце холодильника.