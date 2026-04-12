Яйца без риска: как не подхватить сальмонеллу и правильно хранить пасхальные угощения

Домашние или магазинные, крашеные или с наклейками — яйца остаются обязательной частью рациона и праздников. Но вместе с ними возникают и вопросы о безопасности. Как правильно готовить, хранить и обрабатывать яйца, чтобы снизить риск инфекций и не навредить здоровью, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук, профессор Виктор Краснов.
Безопасность домашних и магазинных яиц и время варки.
Яйца из магазинов считаются более безопасными, поскольку на птицефабриках действует строгий ветеринарный контроль. В домашних хозяйствах такой контроль чаще всего отсутствует, поэтому риск заражения выше. Чтобы минимизировать вероятность инфекции, яйца нужно варить не менее 10 минут после закипания воды — этого достаточно для уничтожения возможных бактерий.
Мытьё яиц и проникновение бактерий через скорлупу.
Скорлупа имеет пористую структуру и может содержать микротрещины, через которые бактерии способны попасть внутрь. Мытьё яйца с мылом помогает убрать загрязнения с поверхности и уменьшает риск переноса микробов, но не гарантирует полной безопасности, если заражение уже произошло внутри.
Кровяные пятна в яйце.
Небольшие кровяные включения в желтке не говорят о болезни курицы. Обычно они появляются из-за повреждения капилляра при формировании яйца. Такой продукт допустим к употреблению, если удалить сгусток и тщательно приготовить яйцо.
Окрашивание луковой шелухой.
Даже если на шелухе присутствовали микроорганизмы, длительное кипячение полностью их уничтожает. После термической обработки риск заражения через натуральный краситель практически отсутствует.
Термонаклейки и риск размножения бактерий.
Если яйцо сварено недостаточно или под плёнку попала влага с микробами, под наклейкой может образоваться среда, благоприятная для их размножения. Такие яйца лучше хранить в холодильнике и съедать в первую очередь.
Окрашивание при трещинах на скорлупе.
Через трещины краситель проникает внутрь. Если используются пищевые красители, это безопасно. Но непищевые вещества могут быть вредны. Кроме того, трещина облегчает проникновение бактерий, поэтому такие яйца особенно важно не хранить долго при комнатной температуре.
Сроки хранения варёных яиц.
При комнатной температуре варёные яйца начинают портиться уже через 2 часа. В холодильнике сроки хранения различаются: по строгим санитарным нормам — до 36 часов, в бытовых условиях — до недели. Важно, чтобы скорлупа была целой, а сами яйца хранились на полке, а не в дверце холодильника.
Заморозка варёных яиц.
Яйца можно замораживать, но это не уничтожает бактерии — лишь останавливает их рост. При размораживании, особенно неправильном, микробы могут быстро активизироваться. Поэтому важно соблюдать условия разморозки и не хранить продукт слишком долго.
