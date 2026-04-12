17-летний питбайкер из Комсомольска устроил ДТП и отправил друга в больницу

В Комсомольске-на-Амуре 17-летний подросток без водительских прав на кроссовом мотоцикле врезался в автомобиль Honda Airwave. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
ДТП произошло сегодня около 15:40 во дворе дома 39/3 по улице Гамарника. Подросток двигался по придомовой территории и столкнулся с легковушкой, которая ехала в попутном направлении. В результате 14-летний пассажир мотоцикла, который был без защитной экипировки, получил травмы и был госпитализирован. Сам водитель в шлеме не пострадал.
Мать подростка, приехавшая на место, рассказала, что мотоцикл ему подарили бабушка с дедушкой. При этом только в этом году его дважды отстраняли от управления транспортным средством сотрудники ГАИ. В этот раз последствия оказались серьёзнее.
Мотоцикл изъяли и поместили на специализированную стоянку.
Как напомнили в ГАИ, питбайк предназначен исключительно для треков и закрытых площадок, а не для езды по дорогам общего пользования. Перевозить такие мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. Кроме того, добавили в ведомстве, бесконтрольное использование детьми мототехники часто заканчивается травмами и уголовными делами.