В Черняховске нашли подрядчика, который обустроит парковку для туристов на улице Спортивной

В Черняховске нашли подрядчика, который займётся обустройством парковки для туристов на улице Спортивной. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на торги подал только один участник. Работы выполнит индивидуальный предприниматель Денис Скакун за 7,7 миллиона рублей.
Пространство для автомобильного туризма появится рядом с памятником погибшим в годы Первой мировой войны. На площадке обустроят парковку и тротуары из серой плитки, установят туалет на одну кабинку с оборудованием для людей с инвалидностью, сделают освещение. На территории высадят 22 сирени. Работы необходимо закончить не позднее 1 августа.
ИП Денис Скакун зарегистрирован в Калининградской области. Предприниматель занимается строительством жилых и нежилых зданий.