В Черняховске нашли подрядчика, который обустроит парковку для туристов на улице Спортивной

Пространство для автомобильного туризма появится рядом с памятником погибшим в годы Первой мировой войны. На площадке обустроят парковку и тротуары из серой плитки, установят туалет на одну кабинку с оборудованием для людей с инвалидностью, сделают освещение. На территории высадят 22 сирени. Работы необходимо закончить не позднее 1 августа.