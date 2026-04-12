В Сочи состоялись открытые консультации профильных врачей

«В рамках мероприятия сочинцы могли на бесплатной основе получить консультации терапевта, офтальмолога, кардиолога, нарколога, пройти УЗИ щитовидной железы и вен ног, скрининг факторов риска избыточной массы тела — все, что нужно для первичной профилактики и первичного медицинского осмотра. Представители министерства здравоохранения в ходе мероприятия напомнили горожанам о важности прохождения плановой диспансеризации, которая у нас проводится в медицинских учреждениях города на бесплатной основе, в том числе в выездном формате для жителей сел», — отметил начальник управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов.