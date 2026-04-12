В Сочи состоялись открытые консультации профильных врачей

Открытые бесплатные консультации профильных медицинских специалистов прошли в Сочи во Всемирный день здоровья 7 апреля. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
«В рамках мероприятия сочинцы могли на бесплатной основе получить консультации терапевта, офтальмолога, кардиолога, нарколога, пройти УЗИ щитовидной железы и вен ног, скрининг факторов риска избыточной массы тела — все, что нужно для первичной профилактики и первичного медицинского осмотра. Представители министерства здравоохранения в ходе мероприятия напомнили горожанам о важности прохождения плановой диспансеризации, которая у нас проводится в медицинских учреждениях города на бесплатной основе, в том числе в выездном формате для жителей сел», — отметил начальник управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов.
Консультации были организованы на площади у дома культуры «Юбилейный». Общественные организации, в том числе Сочинское отделение Российского Красного креста, рассказали о пользе здорового образа жизни и правилах оказания первой помощи при несчастных случаях. Для гостей мероприятия состоялась дегустация полезной пищи. Кроме того, во всех общеобразовательных учебных учреждениях города прошли лекции о важности здорового образа жизни и укрепления здоровья через физическую активность, сбалансированное питание, соблюдение режима сна и отказа от вредных привычек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.