В Салехарде открылась фотовыставка, посвященная птицам Арктики

Фотовыставка «Заповедный Ямал. Птицы Арктики» начала работать 1 апреля в Музее имени И. С. Шемановского в Салехарде. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ходе полевых исследований были собраны ценные сведения о миграциях и особенностях размножения птиц и создана обширная фототека. Лучшие кадры представлены на выставке. Портреты турухтана, морской чернети, варакушки, сибирского соловья, краснозобых казарок, пискулек, сапсанов, кречетов и других птиц сделаны среди тундр и озер Тазовского полуострова. Научный и познавательный интерес представляют фотографии гнезд и птенцов перелетных и оседлых птиц.
Во время работы выставки запланирована серия лекториев с участием приглашенных ученых. Гости смогут узнать об орнитологии в Арктике, методах полевых исследований, кольцевания птиц и о том, как каждый может помочь в сохранении биоразнообразия региона. Экспозиция будет открыта до конца июня.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.