Юрист рассказала, что грозит россиянам за жарку шашлыков на балконе

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Штраф до 50 тысяч рублей может грозить россиянам за жарку шашлыков на балконе, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

«Подобные действия будут являться правонарушением по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тысяч (рублей — ред.), а за масштабное мероприятие с ущербом имуществу многоквартирного дома или соседей — до 50 тысяч (рублей — ред.)», — сказала Чернокова.

Она добавила, что для юридических лиц и ИП штрафы будут выше. ИП грозит до 60 тысяч рублей, а организациям — до 400 тысяч рублей, кроме этого, возможна приостановка деятельности на срок до 30 суток.