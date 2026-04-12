В Хабаровском крае отстранили от должности и.о. главврача Вяземской ЦРБ

В Хабаровском крае временно отстранили от должности исполняющую обязанности главврача Вяземской районной больницы Елену Стороженко. Это произошло после массовых обращений сотрудников больницы к губернатору, сообщили в пресс-службе правительства края.
Медики жаловались на ошибки в расчёте зарплаты, чрезмерную рабочую нагрузку, трудности с выполнением плановых показателей и нерешённые организационные проблемы. Губернатор Дмитрий Демешин поручил вице-губернаторам Артёму Мельникову и Сергею Кузнецову разобраться в ситуации и найти способы поддержки персонала.
Чиновники уже побывали в больнице, поговорили с коллективом, собрали все претензии и наметили первые шаги по их устранению. Артём Мельников подчеркнул, что успех любого медицинского учреждения зависит от сплочённой и мотивированной команды.
«Все обращения медиков возьмут на особый контроль. Вопросы будут разбирать совместно с региональным минздравом, а о результатах открыто сообщат сотрудникам», — отметил в свою очередь Сергей Кузнецов.
К проверке подключили представителей краевого профсоюза медработников и комитета по труду и занятости, а также специалистов из других больниц. Министр здравоохранения Станислав Мальцев отметил, что внутренние разногласия мешают качеству медицинской помощи, особенно на фоне идущей модернизации учреждения.