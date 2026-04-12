Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае отстранили от должности и.о. главврача Вяземской ЦРБ

В Хабаровском крае временно отстранили от должности исполняющую обязанности главврача Вяземской районной больницы Елену Стороженко. Это произошло после массовых обращений сотрудников больницы к губернатору, сообщили в пресс-службе правительства края.

Медики жаловались на ошибки в расчёте зарплаты, чрезмерную рабочую нагрузку, трудности с выполнением плановых показателей и нерешённые организационные проблемы. Губернатор Дмитрий Демешин поручил вице-губернаторам Артёму Мельникову и Сергею Кузнецову разобраться в ситуации и найти способы поддержки персонала.

Чиновники уже побывали в больнице, поговорили с коллективом, собрали все претензии и наметили первые шаги по их устранению. Артём Мельников подчеркнул, что успех любого медицинского учреждения зависит от сплочённой и мотивированной команды.

«Все обращения медиков возьмут на особый контроль. Вопросы будут разбирать совместно с региональным минздравом, а о результатах открыто сообщат сотрудникам», — отметил в свою очередь Сергей Кузнецов.

К проверке подключили представителей краевого профсоюза медработников и комитета по труду и занятости, а также специалистов из других больниц. Министр здравоохранения Станислав Мальцев отметил, что внутренние разногласия мешают качеству медицинской помощи, особенно на фоне идущей модернизации учреждения.