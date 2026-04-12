В Москве родителям рассказали, как защитить детей от кибермошенников

Обучающий семинар проекта «Перезвони сам», посвященный защите детей от кибермошенников, состоялся 9 апреля. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
На семинаре речь шла о распространенных схемах мошенничества через социальные сети, мессенджеры и игровые чаты, цель которых — дети разного возраста. Отдельное внимание эксперты проекта «Перезвони сам» уделили вопросам профилактики: они рассказали, какие технические меры защиты использовать и что делать, если ребенок уже попался на уловку мошенников. Также специалисты объяснили, как выстроить с ребенком диалог и сохранить доверие, чтобы в сложной ситуации он пришел за помощью именно к ним, а не замкнулся и не скрыл проблему.
«Современные дети живут в цифровой эпохе, где развлечения и обучение все чаще представлены в онлайн-формате. Однако наряду с технологическим прогрессом увеличивается и число киберугроз: утечки личных данных, попадание на нежелательные сайты и заражение устройств вредоносными программами. На новом семинаре специалисты проекта “Перезвони сам” в доступной интерактивной форме объяснят, как злоумышленники выстраивают коммуникацию и завоевывают доверие ребенка, а также научат корректно говорить с ребенком о цифровой безопасности, без давления и запугивания», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.