В Сочи открылась выставка в честь 65-летия полета Гагарина в космос

Выставка «Первый в космосе» начала работать 9 апреля в Литературно-мемориальном музее Н. А. Островского в Сочи в ходе Недели космоса. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Посетители смогут увидеть фотографии подготовки к полету и моменты исторического дня 12 апреля 1961 года, копии документов, отражающих этапы жизни и карьеры Гагарина. Кроме того, будет представлен автограф космонавта в книге отзывов музея и репортажные снимки сочинского фотографа Александра Арустаменко, запечатлевшего искренние встречи Гагарина с коллективом музея и жителями города. Выставка будет работать до 31 мая.
«Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина стал символом безграничных возможностей науки, мужества и стремления к будущему. Выставка подготовлена к 65-летнему юбилею первого пилотируемого полета человека в космос. Экспозиция объединяет подлинные экспонаты из фондов сочинского музея и копии уникальных материалов из собрания Музея космонавтики Москвы и показывает влияние подвига первого космонавта на развитие науки и общества, связь поколений через память о великих достижениях», — отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».
