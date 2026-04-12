Челябинская модель Ирина Шейк оказалась должна приставам 322,23 рубля

Судебные приставы простили долги модели Ирине Шейк (Шайхлисламовой). История бурно обсуждается в соцсетях. Долг начислили еще в июне 2018 года. В это время, скорее всего, ничего не подозревающая звезда, строила отношения с актером Брэдли Купером (к слову, примерно через год пара рассталась).
— Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных). Сумма долга: 322,23 рублей, — говорится в базе Федеральной службы судебных приставов.
Модель искали пять лет. В качестве фактического адреса был указан город Еманжелинск. 25 июля 2023 производство было прекращено по ч. 1 п. 4 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» — в связи с невозможностью взыскания по исполнительному документу, а если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Других задолженностей в базе судебных приставов у модели не значится.